Бензема: Оставляю место в сборной тому, кто сможет помочь команде успешно выступить на ЧМ-2022

Нападающий сборной Францииподтвердил, что не сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре.

У форварда «Реала» диагностирована травма мышцы левого бедра. Футболист получил повреждение на тренировке сборной Франции в Катаре 19 ноября.

«Никогда не сдавался, но сегодня должен подумать о команде, как всегда это делал.

Я вынужденно оставляю место в сборной тому, кто сможет помочь нашей команде хорошо выступить на чемпионате мира. Спасибо всем за поддержку», — написал обладатель Золотого мяча-2022 в соцсетях.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сможет заменить Бензема в заявке до вечера понедельника, 21 ноября.

Свой первый матч на ЧМ-2022 Франция проведет против сборной Австралии 22 ноября.

26-го числа действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.