Бензема: Оставляю место в сборной тому, кто сможет помочь команде успешно выступить на ЧМ-2022

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
У форварда «Реала» диагностирована травма мышцы левого бедра. Футболист получил повреждение на тренировке сборной Франции в Катаре 19 ноября.
«Никогда не сдавался, но сегодня должен подумать о команде, как всегда это делал.
Я вынужденно оставляю место в сборной тому, кто сможет помочь нашей команде хорошо выступить на чемпионате мира. Спасибо всем за поддержку», — написал обладатель Золотого мяча-2022 в соцсетях.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сможет заменить Бензема в заявке до вечера понедельника, 21 ноября.
Свой первый матч на ЧМ-2022 Франция проведет против сборной Австралии 22 ноября.
26-го числа действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.