Гаджиев: На ЧМ-2022 буду поддерживать бразильцев, он по ментальности ближе всего к россиянам

Российский тренеррассказал, за какую команду будет болеть на предстоящем чемпионате мира в Катаре и какую команду считает фаворитом мундиаля.

«Я всегда болел за сборные команды Советского Союза и России. А поддерживал всегда команды, которые показывали наиболее прогрессивный футбол и выделялись на общем фоне. Всегда хотелось, чтобы побеждали продвинутые команды.

Я поддерживал и переживал за Бразилию. Они симпатичны по нескольким причинам. Во-первых, это поистине футбольная держава. Жаль, что в последнее время им не удаётся выигрывать.

Во-вторых, сколько бы ни сталкивался с бразильцами, они всегда были за свою команду. В них всегда был командный дух и дух победителя. По своей ментальности они ближе всего к россиянам, если не считать сербов.

Буду поддерживать бразильцев. Если говорить о силе, то наиболее котируются французы», — сказал Гаджиев «Чемпионату».