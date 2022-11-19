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    Аленичев: Потолок Португалии на ЧМ-2022 — четвертьфинал, но буду рад ошибиться

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что будет болеть за сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Мои симпатии в отсутствие команды Валеры Карпина будут на стороне Португалии. Да, понимаю, что шансы на итоговый успех у красно-зеленых невысоки — есть более достойные претенденты на титул. Но из группы Криштиану с компанией, конечно, выйдут.

    Даже несмотря на небольшое напряжение, которое после громкого интервью Роналду возникло между ним и другим футболистом "МЮ" Бруну Фернандешем. Уверен, что ребята разберутся.

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    • Искренне желаю удачи главному тренеру Фернанду Сантушу, который в свое время пригласил меня из "Ромы" в "Порту" — Жозе Моуринью возглавил "драконов" позже. Обязательно напишу Фернанду сообщение со словами поддержки.

    Считаю, что потолок португальцев на этот раз — четвертьфинал, но буду рад ошибиться», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

    Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что тоже будет поддерживать Португалию на ЧМ-2022.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Португальцы сыграют на групповом этапе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

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