Аленичев: Потолок Португалии на ЧМ-2022 — четвертьфинал, но буду рад ошибиться

Бывший главный тренер «Спартака»признался, что будет болеть за сборнуюна чемпионате мира в Катаре.

«Мои симпатии в отсутствие команды Валеры Карпина будут на стороне Португалии. Да, понимаю, что шансы на итоговый успех у красно-зеленых невысоки — есть более достойные претенденты на титул. Но из группы Криштиану с компанией, конечно, выйдут.

Даже несмотря на небольшое напряжение, которое после громкого интервью Роналду возникло между ним и другим футболистом "МЮ" Бруну Фернандешем. Уверен, что ребята разберутся.

Искренне желаю удачи главному тренеру Фернанду Сантушу, который в свое время пригласил меня из "Ромы" в "Порту" — Жозе Моуринью возглавил "драконов" позже. Обязательно напишу Фернанду сообщение со словами поддержки.

Считаю, что потолок португальцев на этот раз — четвертьфинал, но буду рад ошибиться», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что тоже будет поддерживать Португалию на ЧМ-2022.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Португальцы сыграют на групповом этапе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.