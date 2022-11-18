Месси не хватает победы на ЧМ до величия, считает Почеттино

Бывший главный тренерзаявил, что до уровняне хватает победы на чемпионате мира.

«Победить на чемпионате мира очень важно, потому что это совсем другой уровень.

Тебе нужно подтвердить свой статус, подняв этот трофей, который является максимальным самовыражением в футболе. Если ты завоевал этот трофей, то тогда уже можно сказать: "Окей, он лучший в мире".

Это единственное, чего не хватает Месси — победы на чемпионате мира, и я надеюсь, что это произойдет в Катаре.

Потому что я аргентинец и, конечно же, хочу увидеть победу Аргентины. А также, чтобы Месси подтвердил, что является одним из лучших в истории наряду с Марадоной и Пеле», — приводит слова Почеттино The Athletic.

Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября. В рамках группового этапа сборная Аргентины встретиться с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.