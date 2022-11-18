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    Месси не хватает победы на ЧМ до величия, считает Почеттино

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    Бывший главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что до уровня Пеле и Марадоны Месси не хватает победы на чемпионате мира.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Победить на чемпионате мира очень важно, потому что это совсем другой уровень.

    Тебе нужно подтвердить свой статус, подняв этот трофей, который является максимальным самовыражением в футболе. Если ты завоевал этот трофей, то тогда уже можно сказать: "Окей, он лучший в мире".

    Это единственное, чего не хватает Месси — победы на чемпионате мира, и я надеюсь, что это произойдет в Катаре.

    Потому что я аргентинец и, конечно же, хочу увидеть победу Аргентины. А также, чтобы Месси подтвердил, что является одним из лучших в истории наряду с Марадоной и Пеле», — приводит слова Почеттино The Athletic.

    Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября. В рамках группового этапа сборная Аргентины встретиться с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

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