Пиняев: Команда Таджикистана показала запредельное желание

Нападающий сборной Россиипрокомментировал выездную ничью в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

Пиняев в этом матче стал самым молодым дебютантом в истории сборной России, побив рекорд Игоря Акинфеева.

«Эмоции положительные. Жаль, что не удалось победить. Хотели порадовать в это тяжелое время наших фанатов, которые в том числе приехали на стадион.

Но команда Таджикистана показала запредельное желание. И, конечно, стадион сыграл свою роль. Но атмосфера была прикольная, приятная.

Рад, что удалось дебютировать. Я не думал о рекорде. Но раз уж это случилось — хорошо. Спасибо за поздравления», — передает слова Пиняева Sport24.