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    Пиняев: Команда Таджикистана показала запредельное желание

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    Нападающий сборной России Сергей Пиняев прокомментировал выездную ничью в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

    Сергей Пиняев (справа)
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    Сергей Пиняев (справа)

    Пиняев в этом матче стал самым молодым дебютантом в истории сборной России, побив рекорд Игоря Акинфеева.

    «Эмоции положительные. Жаль, что не удалось победить. Хотели порадовать в это тяжелое время наших фанатов, которые в том числе приехали на стадион.

    Но команда Таджикистана показала запредельное желание. И, конечно, стадион сыграл свою роль. Но атмосфера была прикольная, приятная.

    Рад, что удалось дебютировать. Я не думал о рекорде. Но раз уж это случилось — хорошо. Спасибо за поздравления», — передает слова Пиняева Sport24.

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