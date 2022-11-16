«Звезда» и «Акрон» вышли в основной раунд плей-офф Кубка России

Челнинскийпотерпел домашнее поражение от петербургской(1:2) в матче шестого раунда пути регионов Кубка России.

На 7-й минуте счет открыл защитник гостей Станислав Уткин, а на 71-й минуте нападающий Дмитрий Суконкин удвоил преимущество питерского клуба.

Лишь в компенсированное время полузащитник хозяев Никита Кирсанов отыграл один мяч.

Футбол. Россия. Кубок КамАЗ — Звезда С-Пб 1:2 Голы: 0:1 Utkin S. (7'), 0:2 Sukonkin D. (71'), 1:2 Никита Кирсанов (90+4') КамАЗ: Алексей Смирнов, Denisov A., Isik A. (Владлен Бабаев, 46'), Никита Кирсанов, Kulikov A. (Юрий Кириллов, 46'), Malyarov N., Валентин Пальцев, Сергей Серченков, Shaykhutdinov D. (Арсен Адамов, 46'), Sikoev A. (Амир Мохаммад, 46'), Tarasenko Z. (Даниил Шамкин, 60') Звезда С-Пб: Mukhin V., Andreev M. (Velikorodnyy D., 66'), Gerchikov L., Kudryashov P. (Zyuzin A., 66'), Nikitenkov A., Orlov A., Pershin M. (Ignatovich E., 82'), Pershin N., Smirnov I., Sukonkin D. (Evsyutin S. S., 82'), Utkin S. (Ivanov A., 20') Предупреждения: Никита Кирсанов (24'), Kudryashov P. (25'), Andreev M. (62'), Амир Мохаммад (83')

В другом матче тольяттинский «Акрон» обыграл владикавказскую «Аланию» на своем поле — 1:0.

Единственный гол забил на 55-й минуте полузащитник хозяев Дмитрий Сасин.

Футбол. Россия. Кубок Акрон — Алания 1:0 Гол: 1:0 Дмитрий Сасин (55') Акрон: Сергей Волков, Владимир Азаров (Boytsov E., 80'), Константин Базелюк (Карим Гираев, 69'), Иван Чудин, Максим Палиенко (Kozhedub S., 80'), Данил Полубояринов (Сергей Макаров, 69'), Иван Рогач, Даниил Сагуткин, Дмитрий Сасин, Константин Савичев, Павел Шакуро Алания: Георгий Натабашвили, Руслан Дауров, Давид Дзахов, Абу-Саид Эльдарушев (Хетаг Кочиев, 61'), Сослан Качмазов (Gubiev E. A., 50'), Алан Хугаев, Koryan A. (Dudaev I., 61'), Андрей Мазурин, Tarba Z., Александр Ташаев, Алексей Татаев Предупреждения: Владимир Азаров (9'), Алексей Татаев (19'), Давид Дзахов (26'), Руслан Дауров (28'), Данил Полубояринов (44'), Алан Хугаев (87')

Победители матчей выйдут в основной раунд плей-офф Кубка России и в феврале сыграют с клубами, которые займут третье место в одной из групп по итогам группового этапа пути РПЛ.