Чемпионат мира в Катаре может стать последним для Комана

Нападающий сборной Францииподелился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Футболист отметил, что мундиаль 2022 года может стать для него последним.

«ЧМ-2022 очень важен для меня. Это будет мой первый ЧМ и, возможно, последний — в футболе никогда не знаешь, чего ожидать.

Мне сейчас 26 лет. Может быть, я буду лучше в 30 лет, но физически уже вряд ли буду в топ-кондициях.

На ЧМ может произойти что угодно. Франция дважды проиграла Дании в Лиге наций. Плюс, прошлый Евро мы провели не лучшим образом, так что сейчас надо будет добавить.

Фавориты помимо Франции — Бразилия и Германия. Очень хорош был бы финал Франция — Германия», — цитирует Комана Kicker.