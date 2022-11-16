ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная БразилииВ ожидании ЧМ-2022. «Селесао» в погоне за шестым титулом?
  • 00:46
    • Надаль не выйдет в плей-офф Итогового турнира АТР
    Все новости спорта

    Чемпионат мира в Катаре может стать последним для Комана

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции
    Нападающий сборной Франции Кингсли Коман поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре.

    Кингсли Коман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кингсли Коман

    Футболист отметил, что мундиаль 2022 года может стать для него последним.

    «ЧМ-2022 очень важен для меня. Это будет мой первый ЧМ и, возможно, последний — в футболе никогда не знаешь, чего ожидать.

    Мне сейчас 26 лет. Может быть, я буду лучше в 30 лет, но физически уже вряд ли буду в топ-кондициях.

    На ЧМ может произойти что угодно. Франция дважды проиграла Дании в Лиге наций. Плюс, прошлый Евро мы провели не лучшим образом, так что сейчас надо будет добавить.

    Фавориты помимо Франции — Бразилия и Германия. Очень хорош был бы финал Франция — Германия», — цитирует Комана Kicker.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» учинит разгром «Факелу»
  • «Факел» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • «Сультаны» устоят в первом тайме против грозного соперника
  • Оман — Германия. Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Мексика и Швеция огорчат друг друга
  • Мексика — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Оман — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мексика — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Албания — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Чикаго — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Шарлотт Хорнетс — Индиана Пэйсерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры