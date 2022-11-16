Быстров: В кубковом матче «Зенита» и «Факела» может произойти все, что угодно

Владимир Быстров Фото: globallookpress.com
«В этом матче может произойти все, что угодно. "Факел" ничья не устроит, поэтому они не будут закрываться, наверняка будет совершенно другой футбол.
Плюс некоторые футболисты "Зенита" покинули расположение клуба и уехали в свои сборные.
Глядя, как "Факел" играет дома, как команду поддерживают собственные болельщики, можно сказать, что все возможно», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Факел» — «Зенит»
Матч «Факел» — «Зенит» пройдет 16 ноября в Воронеже, начало — в 18:00 мск.