Быстров: В кубковом матче «Зенита» и «Факела» может произойти все, что угодно

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от матча междув шестом туре группового этапа Кубка России.

«В этом матче может произойти все, что угодно. "Факел" ничья не устроит, поэтому они не будут закрываться, наверняка будет совершенно другой футбол.

Плюс некоторые футболисты "Зенита" покинули расположение клуба и уехали в свои сборные.

Глядя, как "Факел" играет дома, как команду поддерживают собственные болельщики, можно сказать, что все возможно», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Факел» — «Зенит»

Матч «Факел» — «Зенит» пройдет 16 ноября в Воронеже, начало — в 18:00 мск.