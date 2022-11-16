«Факел» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 18:00 мск. «Факел» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

Эта команда борется за выживание в элите. А вот Кубок явно принесен в жертву, о чем свидетельствует красноречивый ноль в графе очки.

В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Факел» на выезде уступил «Уралу» (2:0).

Коэффициенты матча Факел — Зенит 1X2Новым игрокам 9.005.201.35Фрибет$40

Правда, у воронежцев очень уж туго с победами. Лишь одна виктория в сезоне — ужасающая статистика.

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Матчи с «Зенитом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Факел» трижды уступил при двух паритетах.

«Зенит»

Питерцы в Кубке несколько расслабились. Некоторая кадровая ротация, осуществленная Сергеем Семаком, давала о себе знать.

А вот в РПЛ «Зенит» давно не имеет себе равных. Очередной чемпионский титул вряд ли куда-то денется, а вот в Кубке нужно прибавлять.

Предыдущий тур чемпионата принес очередные три пункта. На выезде петербуржцы переиграли «Торпедо» (0:2).

Наверняка питерцы сыграют почти в оптимальном составе. Быть может, Семак обойдется без бразильцев.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают взять за 5.55, а победу «Факела» — за 9.30.

«Факел» имеет проблемы с реализацией. «Зенит» мотивирован подняться в зону плей-офф .

Питерцы намерены закрепиться в дуэте лидеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Зенита» -2.5 с коэффициентом 3.10.