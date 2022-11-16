ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анхель Ди МарияАргентина не станет чемпионом мира без Ди Марии Криштиану РоналдуТрансферный дайджест. 8—14 ноября Лука МодричВ ожидании ЧМ-2022. Последняя гастроль Модрича
    Все новости спорта

    «Зенит» учинит разгром «Факелу»

    «Факел» — «Зенит». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, Кубок России, 16 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Факел Прогнозы на Зенит
    Прогноз и ставки на «Факел» — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Сергеев
    «Факел» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 18:00 мск. «Факел» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 16 Ноября 2022 года
    Факел
  • Россия. Кубок
    •  Факел 18:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •

    «Факел»

    Эта команда борется за выживание в элите. А вот Кубок явно принесен в жертву, о чем свидетельствует красноречивый ноль в графе очки.

    В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Факел» на выезде уступил «Уралу» (2:0).

    Коэффициенты матча Факел — Зенит

    1X2Новым игрокам
  • 9.005.201.35Фрибет$40
    •

    Правда, у воронежцев очень уж туго с победами. Лишь одна виктория в сезоне — ужасающая статистика.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Зенитом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Факел» трижды уступил при двух паритетах.

    «Зенит»

    Питерцы в Кубке несколько расслабились. Некоторая кадровая ротация, осуществленная Сергеем Семаком, давала о себе знать.

    А вот в РПЛ «Зенит» давно не имеет себе равных. Очередной чемпионский титул вряд ли куда-то денется, а вот в Кубке нужно прибавлять.

  • ЦСКА сам виновник своих неудач. «Динамо» вырвалось вперед перед зимней паузой
  • «Армейцы» не заслуживали поражения, так как имели достаточно моментов
  • 13/11/2022

    • Предыдущий тур чемпионата принес очередные три пункта. На выезде петербуржцы переиграли «Торпедо» (0:2).

    Наверняка питерцы сыграют почти в оптимальном составе. Быть может, Семак обойдется без бразильцев.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают взять за 5.55, а победу «Факела» — за 9.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Факел» имеет проблемы с реализацией. «Зенит» мотивирован подняться в зону плей-офф.

    Питерцы намерены закрепиться в дуэте лидеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Зенита» -2.5 с коэффициентом 3.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Уфа — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Надаль — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.50
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Панама — Венесуэла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Руд — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Питтсбург — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Монреаль — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Нью-Йорк Никс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сакраменто Кингз — Бруклин Нетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Факел» — «Зенит»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» учинит разгром «Факелу»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры