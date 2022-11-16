«Факел»
Эта команда борется за выживание в элите. А вот Кубок явно принесен в жертву, о чем свидетельствует красноречивый ноль в графе очки.
В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Факел» на выезде уступил «Уралу» (2:0).
Коэффициенты матча Факел — Зенит
Правда, у воронежцев очень уж туго с победами. Лишь одна виктория в сезоне — ужасающая статистика.
Матчи с «Зенитом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Факел» трижды уступил при двух паритетах.
«Зенит»
Питерцы в Кубке несколько расслабились. Некоторая кадровая ротация, осуществленная Сергеем Семаком, давала о себе знать.
А вот в РПЛ «Зенит» давно не имеет себе равных. Очередной чемпионский титул вряд ли куда-то денется, а вот в Кубке нужно прибавлять.
Предыдущий тур чемпионата принес очередные три пункта. На выезде петербуржцы переиграли «Торпедо» (0:2).
Наверняка питерцы сыграют почти в оптимальном составе. Быть может, Семак обойдется без бразильцев.
Прогноз и ставка
На победу «Зенита» в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают взять за 5.55, а победу «Факела» — за 9.30.
«Факел» имеет проблемы с реализацией. «Зенит»
Питерцы намерены закрепиться в дуэте лидеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Зенита» -2.5 с коэффициентом 3.10.