Сколари объявил о завершении тренерской карьеры

Главный тренер « Атлетико Паранаэнсе»после матча бразильской Серии А з «Ботафого» (3:0) объявил о завершении 40-летней тренерской карьеры.

«Я хотел завершить этот период моего футбольного пути в качестве тренера победой, и сегодня была одна из лучших игр, которые мы сыграли за время моего пребывания в "Атлетико Паранаэнсе".

Я завершаю тренерскую карьеру тренера и стану директором — новая должность, которую я не очень хорошо знаю, но постараюсь научиться как можно скорее», — сказал он клубному телевидению бразильского клуба.

Отметим, что Сколари является последним бразильским тренером, ставшим чемпионом мира — в 2002 году бразильская национальная команда выиграла золото ЧМ в Южной Корее.

Сколари за карьеру тренировал 18 клубов и семь сборных, работая в семи разных странах. Он провел почти 1700 матчей, в которых одержал более 800 побед.