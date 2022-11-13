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    «Сочи» на выезде обыграли «Химки»

    «Химки» — «Сочи»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Подмосковные «Химки» потерпели домашнее поражение от «Сочи» (0:2) в матче 17-го тура чемпината России.

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    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Сочи 0:1
    Гол: 0:1 Георгий Мелкадзе (33') Химки: Кирилл Боженов (Резиуан Мирзов, 46'), Ираклий Чежия, Александр Долгов, Guliev A., Брайан Идову, Kazantsev D., Илья Лантратов, Magomedov B., Александр Руденко, Volkov Z., Александр Зуев Сочи: Никита Бурмистров, Ванья Дркушич, Жоаозиньо, Артём Макарчук, Margasov T., Георгий Мелкадзе, Иван Миладинович (Кирилл Кравцов, 28'), Сергей Терехов, Артур Юсупов, Николай Заболотный, Zaika K. Предупреждения: Александр Руденко (24'), Александр Долгов (35'), Сергей Терехов (44'), Кирилл Кравцов (52'), Брайан Идову (54')
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