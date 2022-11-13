Артета прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Арсенала»подвел итоги матча 16-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:0).

«Спасибо болельщикам за поддержку и за то, как они помогли преобразовать этот клуб, спасибо каждому за энергию. Фанаты должны наслаждаться лидерством в АПЛ. Мы продемонстрировали другой уровень зрелости.

В первые 20-30 минут мы изо всех сил пытались сломать стиль игры "Вулвс". Мы были намного лучше во втором тайме, были чуть смелее, рисковали, но не позволяли сопернику забегать за спину.

Наш командный дух невероятен — без таких личностей мы не были бы в том положении, в котором находимся. Игроки растут день ото дня», — приводит слова Артеты BBC Sport.

«Арсенал» набрал 37 очков и укрепил свое лидерство в таблице, опережая «Ман Сити» на пять баллов.

«Вулверхэмптон» с 10 очками в активе находится на последней строчке.

Календарь и таблица АПЛ

Следующий тур АПЛ стартует 26 декабря после завершения чемпионата мира в Катаре.