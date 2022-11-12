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    Агент: Меня не удивляет интерес к Терзичу со стороны ЦСКА

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    Агент Веселин Мутавджич, представляющий защитника «Партизана» Николу Терзича, заявил, что его не удивляет интерес к игроку со стороны ЦСКА.

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    «Никола Терзич показал, что он один из самых талантливых молодых игроков Сербии, поэтому меня не удивляет интерес такого большого клуба с огромной историей, как ЦСКА. Этот вариант мне и игроку нравится.

    Игрок показал свой талант и потенциал в матчах за "Партизан" и сборную Сербии. Интерес со стороны российских клубов к Николе был и раньше.

    Дождемся окончания чемпионата и примем решение по поводу его будущего», — приводит слова Мутавджича Sport24.

    22‑летний игрок в нынешнем сезоне сыграл в 12 матчах за «Партизан» во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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