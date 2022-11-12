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    Президент «Урала» раскритиковал судейство в матче против «Факела»

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    Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу арбитров в матче 17-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    На 83-й минуте Алексей Каштанов мог сделать счет разгромным, но взятие ворот было отменено после просмотра ВАР из-за фола Егорычева в атаке.

    «Я считаю, что в первом случае была рука и надо было ставить пенальти в ворота "Факела".

    Мяч летел в ворота, как бы мне ни говорили, что там был рикошет. Но это мое мнение, не знаю, как видел судья.

    Второй момент с отмененным голом Каштанова мы не видели. Мы здорово сыграли в атаке, когда судья увидел, что где-то в середине был фол...

    Но нельзя такие голы отменять, потому что в середине поля был фол, столкновение какое-то, судья просмотрел. Я считаю, гол надо было засчитывать и ставить пенальти, но судья видел, как видел.

    Это мое мнение, может, у игроков "Факела" оно другое», — сказал Иванов «Спорт-Экспресу».

    «Урал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. Команда Виктора Гончаренко поднялась на 10-е место (21 очко).

    «Факел» занимает 13-ю строчку в РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

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