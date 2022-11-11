«Урал» проведет зимние сборы в ОАЭ

будет готовиться ко второй части чемпионата России в ОАЭ. Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Зимние сборы проведем в Эмиратах. Оба сбора проведем там вплоть до первого кубкового матча.

Выбрали это место, потому что мы постоянно там проводим сборы. Наши клубы часто летают в Турцию, но в это время там бывает много дождей, многие тренировки отменяются, поэтому мы едем туда, где всё знаем.

По спарринг‑партнерам разберемся на месте, а что касается цены по сборам, то эти сборы будут на 10–15% дороже в сравнении с предыдущими», — сказал Иванов, слова которого приводит «Матч ТВ».

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров.

Ранее стало известно, что «Зенит» и «Спартак» тоже будут готовиться ко второй части сезона в ОАЭ.