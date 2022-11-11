Дивеев больше не сыграет в этом году

Игорь Дивеев Фото: globallookpress.com
В середине сентября Дивеев получил перелом большеберцовой кости в матче против «Торпедо» (0:1).
«Когда Игорь Дивеев вернется в общую группу? С этим вопросом надо обратиться к докторам ЦСКА, которые обладают более точной информацией. Уже и так понятно, что в осенней части этого сезона Дивеев не сыграет.
Что касается зимних сборов, то Игорь поедет в Турцию уже полностью восстановившимся и готовым. Уверен, так и будет», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.