Акинфеев рассказал, есть ли у него желание играть в Медиалиге

Голкипер ЦСКАзаявил, что даже после завершения карьеру не планирует играть в Медиалиге.

«Не вижу себя ни в одной из команд Медиалиги. Я надеюсь, что кипербол в свое время создаст лигу, и мы будем творить такую же классную историю, как Медиалига.

Удивляет ли, что медийные команды обыгрывают профессиональные клубы? Меня, по большому счету, ничего не удивляет. Тут все, как и в профессиональном футболе — сначала одна команда доминирует, потом другая.

Вечного ничего не бывает — сегодня "Чертаново", завтра "Рубин", послезавтра Бей Беги», — сказал Акинфеев в интервью телеграм-каналу «Некласико».