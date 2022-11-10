Поттер: «Челси» не был идеален, но многое сделал правильно в матче против «Ман Сити»

Главный тренер «Челси»прокомментировал поражение в матче третьего раунда Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:2).

«Многое понравилось. Мы создали несколько больших моментов и хорошо атаковали. Мы не были идеальны, но многое сделали правильно в этом матче. Приятная игра. Еще один шаг вперед в том, как мы хотим играть.

Я разочарован результатом, но доволен игрой. Мы проявили смелость, пытаясь отыграться. Ребята показали уровень и мужество. Мне понравилось многое из того, что мы сделали сегодня.

Всегда беспокоюсь, когда мы не добиваемся результатов. В последних матчах наша игра была не такой, как хотелось. Но сегодня мы выглядели как хорошая команда»«, — цитирует Поттера Sky Sports.

Пары команд, которые сыграют между собой на стадии 1/8 финала Кубка лиги, будут определены в результате жеребьевки.