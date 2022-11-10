Дешам назвал цель сборной Франции на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франциирассказал о цели на ЧМ-2022.

«Мы потеряли двух ключевых футболистов — Канте и Поля Погба. Мы в непростой ситуации, но у наших конкурентов ситуация не лучше. Но я верю, что мы будем бороться изо всех сил. Наша цель — попасть в 1/8 финала», — цитирует Дешама RMC Sport.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Соперниками Франции на групповом этапе будут команды Австралии, Дании и Туниса.

Напомним, что именно сборная Франции является действующий чемпион мира.