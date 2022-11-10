+4 для чемпиона. «Бавария» уходит в отрыв

«Бавария» подтверждает класс. «Унион» и «Фрайбург» сходят с чемпионской гонки. А «Боруссия» из Дортмунда терпит падение.

Изменения в турнирной таблице

«Унион» вернул себе 2 место в Бундеслиге. Клуб из Берлина обошел в таблице «Фрайбург», который опустился на 3 строчку.

С 5-го места на 4-е поднялся «Айнтрахт». Шаг вперед сделал и «Лейпциг» (5 место). А вот «Боруссия» из Дортмунда уступила две позиции и теперь «шмели» радуются 6 месту.

Календарь и таблица Бундеслиги

Есть изменения и в зоне аутсайдеров. «Штутгарт» покинул опасное 16 место и поднялся на 15. Вниз опустилась «Герта» (16 место). На дне турнирной таблице также находятся «Бохум» (17 место) и «Шальке 04» (18 место).

Класс чемпиона

В 13-м туре чемпионата Германии «Бавария» вернула себе трон. Еще в самом начале чемпионата «немецкая машина» растеряла по дороге много очков и даже оказалась в середине турнирной таблицы.

Но в последних играх «Бавария» взяла себя в руки и напомнила соперникам по чемпионату о своей мощи.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Победная серия мюнхенского клуба составляет уже 5 матчей. Был разгром «Фрайбурга» (5:0), обыгран «Хоффенхайм» (2:0), уничтожен «Майнц 05» (6:2), переиграна «Герта» (3:2) и разгромлен «Вердер» (6:1).

Бременских музыкантов мюнхенцы как раз уничтожили в 14-м туре Бундеслиги. Хет-трик оформил Серж Гнабри. Плюс по голу забили Джамал Мусиала, Леон Горецка и Матис Тель.

Таким образом «Бавария» набрала 31 очко. И на 4 балла опережает «Унион» и «Фрайбург». У этого тандема по 27 пунктов.

Чемпионской гонке — нет!

Не выдержали конкуренции с «Баварией». Пока мюнхенский коллектив брал своё, «Унион» и «Фрайбург» растеряли баллы по пути.

Итак, 2 место у «Униона». Клуб из Берлина не может выиграть уже 2 тура подряд. Крупное гостевое поражение от «Байера» со счётом 0:5, лишило «Унион» трона, на котором клуб находился временно.

«Байер» — «Унион» globallookpress.com

Потерял очки берлинский коллектив и в 14-м туре. «Унион» упустил победу в домашней игре с «Аугсбургом» (2:2).

3 место у «Фрайбурга». Этот клуб в минувшем игровом дне уступил «Лейпцигу» (1:3). После неудачного результата «жеребцы» упустили позицию вице-чемпиона.

Еще недавно «Унион» и «Фрайбург» бились за 1 место. О лидерстве теперь стоит забыть. Важно не потерять позиции в Топ-3. На самые высокие места претендуют ещё 3 конкурента.

К примеру, «Айнтрахт», который идёт сейчас на 4-й позиции. У коллектива 26 очков. Пока конкуренты теряли очки, клуб из Франкфурта одержал две виктории. Сначала над «Аугсбургом» (2:1), а затем над «Хоффенхаймом» (4:2).

Дальше 5 место делят РБ «Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд. В активе команд по 25 очков. Если «Лейпциг» обыграл «Фрайбург» (3:1), то «шмели» потерпели гостевое поражение от «Вольфсбурга» (0:2).

Зона вылета

Прямая битва аутсайдеров Бундеслиги. «Штутгарт» при своих болельщиках одержал победу над прямым соперником за выживание. Обыграна «Герта» со счетом 2:1. Победный гол «швабы» забили на 98-й минуте. Отличился Константинос Мавропанос.

Таким образом «Штутгарт» набрал 14 очков и поднялся на 15 место. «Герта» с 11 баллами опустилась в зону вылета и теперь занимает 16 строчку.

Тур перед чемпионатом мира

15-й тур в Бундеслиге будет последним в этом году. Он пройдет с 11 по 13 ноября. Лидер немецкого чемпионата «Бавария» отправится в гости к последней команде чемпионата «Шальке 04». Игра состоится 12 ноября.

«Фрайбург» и «Унион» определят между собой, кто больше достоин занять второе место. Дата битвы 13 ноября.

Воспользоваться шансом могут претенденты на Топ-3: Дортмунд отправится в гости к Гладбаху. «Лейпциг» погостит у «Вердера». А «Айнтрахт» на выезде сыграет с «Майнцем».

Все прогнозы на Бундеслигу

Потом чемпионат Германии возьмет паузу на время проведения чемпионата мира в Катаре. Возобновятся игры в Бундеслиге в Новом году. Рестарт запланирован на 20 января.