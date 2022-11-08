Ван Бронкхорст уверен, что может исправить ситуацию в «Рейнджерс»

Главный тренерсчитает, что может исправить ситуацию в шотландской команде.

«Конечно, я могу все исправить. В противном случае я бы здесь не сидел.

Моя работа — выигрывать матчи. Все, на чем я сосредоточен, — это завтрашняя победа. Это самое главное. Затем мы рассчитываем на выходные», — приводит STV Sport слова тренера.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Напомним, что команда 47-летнего специалиста потерпела поражение во всех 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов с общим счетом 2-22, установив антирекорд турнира.

9 ноября «Рейнджерс» сыграет с «Хартсом» в рамках 15-го тура чемпионата Шотландии.