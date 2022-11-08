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    Ван Бронкхорст уверен, что может исправить ситуацию в «Рейнджерс»

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    Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст считает, что может исправить ситуацию в шотландской команде.

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    «Конечно, я могу все исправить. В противном случае я бы здесь не сидел.

    Моя работа — выигрывать матчи. Все, на чем я сосредоточен, — это завтрашняя победа. Это самое главное. Затем мы рассчитываем на выходные», — приводит STV Sport слова тренера.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Напомним, что команда 47-летнего специалиста потерпела поражение во всех 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов с общим счетом 2-22, установив антирекорд турнира.

    9 ноября «Рейнджерс» сыграет с «Хартсом» в рамках 15-го тура чемпионата Шотландии.

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