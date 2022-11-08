Куртуа: «Реал» в этом году пропустил слишком много нелепых голов

Вратарь «Реала»прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (2:3).

«Мы знали, что это будет тяжелая игра, и в первом тайме мы не справлялись с задачей соответствовать ее накалу. В этом году мы пропустили слишком много нелепых голов — из-за ошибок или из-за того, что не доиграли до конца.

Во втором тайме нам не повезло с пенальти. При повторном 11-метровом у тебя уже есть сомнения, что делать.

Я хотел остаться в центре, но когда увидел, что мяч ушел влево, бросился, как в первом ударе. Я не мог отразить его, и это позор», — цитирует Куртуа официальный сайт клуба.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге и с 32 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 21 очком — на восьмой строчке.