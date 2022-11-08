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    Анчелотти: «Реал» уже не так свеж, каким был в начале сезона

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Райо Вальекано
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Райо Вальекано» (2:3).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Нам не хватило атак на ворота соперника. У нас были трудности с получением мяча, был более низкий уровень игры. Отвлекает ли ближайший чемпионат мира? Игроки сосредоточены и выкладываются, но иногда получается не так, как хочется.

    Мы уже не такие свежие, как были в начале сезона. Мы разочарованы, потому что потеряли лидерство, но сезон очень длинный. Мы расстроены и разочарованы поражением. Нам нужно оценить то, что произошло сегодня», — приводит слова Анчелотти AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге и с 32 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 21 очком — на восьмой строчке.

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