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    «Ростов» победил «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ

    Завершились все матчи тура

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    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко
    Завершились все матчи 16-го тура РПЛ. В последней игре «Ростов» обыграл на своем поле «Динамо» со счетом 2:1.

    В составе «сельмашей» по голу забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов. За 3 минуты до конца основного времени Константин Тюкавин сократил разрыв в счете, но гости не смогли уйти от поражения.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Динамо 2:1
    Голы: 1:0 Кирилл Щетинин (66'), 2:0 Данил Глебов (83'), 2:1 Константин Тюкавин (87') Ростов: Евгений Чернов, Данил Глебов, Николай Комличенко (Егор Голенков, 88'), Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Сергей Песьяков, Дмитрий Полоз (Степан Мельников, 89'), Кирилл Щетинин (Андрей Лангович, 76'), Александр Сильянов, Роман Тугарев (Алексей Миронов, 63'), Даниил Павлович Уткин Динамо: Элазар Даса, Даниил Фомин, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт (Дмитрий Скопинцев, '), Игорь Лещук, Даниэль Мишкич (Даниил Лесовой, 69'), Николас Маричал, Муми Нгамал (Вячеслав Грулёв, 69'), Саба Сазонов, Фёдор Смолов (Константин Тюкавин, 69'), Арсен Захарян Предупреждения: Арсен Захарян (20'), Даниэль Мишкич (42'), Роман Тугарев (44'), Диего Лаксальт (73'), Виктор Мелёхин (74'), Данил Глебов (90+1'), Егор Голенков (90+4'), (90+6')

    «Ростов» набрал 32 очка и продолжает идти третьим в турнирной таблице РПЛ.

    У «Динамо» 26 очков. Команда Славиши Йокановича занимает шестое место.

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