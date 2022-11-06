Защитник «Факела»: Сафонов был в ударе, много мячей вытащил

Защитникотметил игру вратаря «Краснодара»в матче 16‑го тура РПЛ, который закончился вничью 3:3.

Для воронежцев эта домашняя ничья стала десятой в чемпионате.

«Была обоюдоострая игра. В первом тайме, наверное, было небольшое преимущество у "Краснодара", второй тайм остался за нами. Было много моментов, думаю, что болельщикам игра понравилась.

Что нужно сделать, чтобы увеличить количество голов? Удвоить количество попыток (смеется). И решать моменты.

Первый гол достаточно курьезный? Не то, чтобы недопонимание, наверное, сказалось индивидуальное мастерство футболистов. И, вы правильно сказали, у них и Матвей был в ударе, много таких мячей вытащил, которые не каждый вратарь бы отбил.

По поводу пенальти, который был поставлен после фола Свинова — варианты всегда разные бывают, но сыграл как сыграл, никаких проблем нет. Один раз заработал пенальти, один раз выручил, поэтому никаких проблем.

Если брать количество моментов, то больше было у нас, но в целом, игра была более‑менее равная», — сказал Черов «Матч ТВ».