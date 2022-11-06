ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсенал«Челси» — «Арсенал». Онлайн
  • 11:05
    • Источник: Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор»
  • 15:00
    • «Зенит» вывел защитника Чистякова из основного состава команды
  • 13:31
    • Названа причина ухода Дзюбы из «Адана Демирспор»
  • 12:15
    • Стало известно, заинтересован ли «Зенит» в возвращении Дзюбы
    Все новости спорта

    Защитник «Факела»: Сафонов был в ударе, много мячей вытащил

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Факел Краснодар РПЛ Футбол России
    Защитник «Факела» Василий Черов отметил игру вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 16‑го тура РПЛ, который закончился вничью 3:3.

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    Для воронежцев эта домашняя ничья стала десятой в чемпионате.

    «Была обоюдоострая игра. В первом тайме, наверное, было небольшое преимущество у "Краснодара", второй тайм остался за нами. Было много моментов, думаю, что болельщикам игра понравилась.

    Что нужно сделать, чтобы увеличить количество голов? Удвоить количество попыток (смеется). И решать моменты.

    Первый гол достаточно курьезный? Не то, чтобы недопонимание, наверное, сказалось индивидуальное мастерство футболистов. И, вы правильно сказали, у них и Матвей был в ударе, много таких мячей вытащил, которые не каждый вратарь бы отбил.

    По поводу пенальти, который был поставлен после фола Свинова — варианты всегда разные бывают, но сыграл как сыграл, никаких проблем нет. Один раз заработал пенальти, один раз выручил, поэтому никаких проблем.

    Если брать количество моментов, то больше было у нас, но в целом, игра была более‑менее равная», — сказал Черов «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» переиграют «Челси»
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Удачная гастроль манкунианцев?!
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «ПСЖ» проиграет на поле «Лорьяна»?
  • «Лорьян» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 3.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 17:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.92
  • Прогноз на матч Лорьян — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры