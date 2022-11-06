«Балтика» победила «Аланию» и поднялась на второе место в Первой лиге

Калининградскаяодержала домашнюю победу над владикавказской(2:1) в матче 17-го тура чемпионата Первой лиги.

В составе победителей отличились Владислав Лазарев (25) и Гедеон Гузина (45+2).

Гости ответили голом Николая Гиоргобиани на последних минутах.

Футбол. Россия. ФНЛ Балтика — Алания 2:1 Голы: 1:0 Владислав Лазарев (25'), 2:0 Гедеон Гузина (45+3'), 2:1 Giorgobiani N. (90+4') Балтика: Евгений Латышонок, Гедеон Гузина (Гоча Гогричиани, 86'), Ян Казаев (Младен Кашчелан, 84'), Данил Клёнкин (Сергей Пряхин, 67'), Владислав Лазарев, Кирилл Маляров, Musaev T. (Дмитрий Барков, 74'), Александр Осипов, Иван Остойич, Никола Радмановац, Эдуард Валиахметов (Аслан Дудиев, 67') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев (Давид Шавлохов, 7'), Артур Галоян, Giorgobiani N., Сослан Качмазов, Алан Хабалов, Хетаг Хосонов, Алан Чочиев (Алексей Татаев, 46'), Mashukov I. (Koryan A., 64'), Максим Петров (Андрей Мазурин, 46'), Алан Цараев (Александр Ташаев, 64') Предупреждения: Алан Чочиев (14'), Владислав Лазарев (83'), Младен Кашчелан (86'), Сослан Качмазов (88')

«Балтика» набрала 32 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» остается на первой строчке, имея в активе 35 очков.

Календарь и таблица ФНЛ

В параллельном матче тульский «Арсенал» на выезде обыграл КАМАЗ — 1:0.

Единственный мяч на 12-й минуте забил Арутюн Григорян.

На 70-й минуте челнинский клуб получил право на пенальти, но Александр Гаглоев не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Футбол. Россия. ФНЛ КамАЗ — Арсенал Тула 0:1 Гол: 0:1 Арутюн Григорян (12') КамАЗ: Алексей Мамин, Арсен Адамов, Руслан Аюкин (Амир Мохаммад, 62'), Владлен Бабаев (Tarasenko Z., 78'), Александр Гаглоев, Isik A. (Юрий Кириллов, 63'), Валентин Пальцев, Антон Полюткин, Даниил Шамкин (Sikoev A., 85'), Дамир Таликин (Malyarov N., 85'), Николай Толстопятов Арсенал Тула: Михаил Левашов, Гиа Григалава, Арутюн Григорян, Kaynov M., Khabibov A. (Александр Ставпец, 46'), Евгений Луценко, Исламжан Насыров, Кирилл Панченко, Shumskikh A. (Илья Сериков, 46'), Sokol A. (Артём Суханов, 72'), Сергей Ткачёв (Михаил Яковлев, 60') Предупреждения: Илья Сериков (61'), Антон Полюткин (77'), Валентин Пальцев (82'), Sikoev A. (90+2')

«Арсенал» на 5-м месте — 28 очков, КАМАЗ на 6-й строке таблицы (27).