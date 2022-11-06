«Акрон» разгромил «Велес», «Родина» обыграла «Волгу»

Тольяттинскийодержал домашнюю победу над московским(3:0) в матче 17-го тура Первой лиги.

Голами отметились полузащитники хозяев Владимир Марухин, Максим Палиенко и Владимир Азаров.

Голы: 1:0 Владимир Марухин (2'), 2:0 Максим Палиенко (24'), 3:0 Владимир Азаров (86') Акрон: Сергей Волков, Иван Чудин, Карим Гираев (Константин Базелюк, 55'), Khodzhaniyazov D., Сергей Макаров, Владимир Марухин (Владимир Азаров, 69'), Максим Палиенко (Дмитрий Сасин, 88'), Евгений Песегов (Данил Полубояринов, 88'), Константин Савичев, Павел Шакуро (Максим Матвеев, 55'), Илья Зуев Велес: Алексей Кузнецов, Adeniyi S., Baranov P. (Batsuev A., 84'), Bokoev M., Kabakhidze V. (Даниэль Мишкич, 89'), Kakhidze A., Kertanov K., Logua I. (Sarkisyan G., 46'), Makeev E., Prishchepa D. (Denilkhanov M., 89'), Yezhkov D. (Kiselev V., 63') Предупреждения: Сергей Макаров (26'), Павел Шакуро (40'), Sarkisyan G. (66'), Максим Матвеев (80')

«Акрон» набрал 20 очков и теперь занимает 12-е место в турнирной таблице. «Велес» опустился в зону вылета: 16 очков и 15-е место.

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В параллельном матче столичная «Родина» одержала домашнюю победу над ульяновской «Волгой» — 2:1.

В составе победителей отличились бразильский хавбек Ната Уэсли и нападающий Иван Тимошенко.

Гости ответили голом полузащитника Дмитрия Ефремова.

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Родина — Волга Ульяновск 2:1

Голы: 1:0 Wesley Nata (31'), 1:1 Efremov D. (77'), 2:1 Timoshenko I. (82') Родина: Дмитрий Баринов, Alikin P., Andreev I., Baytukov R., Gordyushenko A. (Adaev V., 83'), Амур Калмыков (Timoshenko I., 73'), Karaev M. (Gabaraev A., 83'), Mauricio (Adeola R. O., 67'), Petukhov I. (Maltsev M., 46'), Voropaev A., Wesley Nata Волга Ульяновск: Eremeev D., Арсен Адамов, Bilalov B. (Евгений Воронин, 46'), Efremov D., Khabibullin A. (Khayrullov R., 10'), Magomadov C., Makhmutov R., Maksimenkov I., Morozov K. (Rakhmanov D., 85'), Rakhmanov D. (Paskin G., 46'), Tsygantsov A. (Dzhikiya T., 64') Предупреждения: Petukhov I. (34'), Morozov K. (58'), Paskin G. (59')