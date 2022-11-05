«Труа» — «Осер»: счет 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голом отметился Рони Лопеш. Гаэтан Перрен, забивший в концовке встречи, спас гостей от поражения.
Футбол. Франция. Лига 1
Труа — Осер 1:1
Голы: 1:0 Маркуш Лопеш (27'), 1:1 Гаэтан Перрен (86') Труа: Готье Галлон, Джаксон Поросо, Эрик Палмер-Браун, Йоанн Сальмье, Thierno Balde (Андреас Бруус, 90'), Роминиг Куаме, Ксавье Шавалерен, Абду Конте (Яссер Ларуси, 79'), Маркуш Лопеш (Вильсон Одобер, 60'), Ike Ugbo (Рено Рипар, 60'), Мама Бальде Осер: Гаэтен Шарбонье (Реми Дужимон, 82'), Нуну Да Кошта (Матиас Отре, 75'), Готье Эн (Гаэтан Перрен, 64'), Хамза Сахи, Бирама Туре, Лассин Синайоко, Гидеон Менса, Жюльен Жанвье, Жубал, Райан Равелсон, Бенуа Костиль Предупреждения: Йоанн Сальмье (17'), Рено Рипар (72')
«Труа» с 16 очками занимает 10-е место, а «Осер» находится на 16-й строчке с 12 баллами.