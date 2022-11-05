Тренер «Факела»: Мы играли с «Краснодаром» в футбол, в атаку

Главный тренерподвел итоги домашнего матча 16-го тура РПЛ с(3:3).

«Результатом можно быть довольным, потому что мы спаслись с "-2". Мы играли в футбол, в атаку.

Понятно, что "Краснодар" — крутая команда, они на мяче. Мы сегодня во владении, наверное, проиграли, но в количестве ударов и опасных моментов превзошли соперника.

Не каждая команда может играть так смело в атаку против "Краснодара". Я игрой доволен.

Три замены в перерыве — это реакция на ситуацию на поле. Некоторые моменты нужно было подправить.

В ворота "Факела" в последних двух матчах назначено три пенальти. Если так, то система есть, но это индивидуальные ошибки. Будем работать над этим», — сказал Пятибратов «Матч ТВ».