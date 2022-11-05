Сегодня в рамках очередного тура чемпионата Англии «горожане» на «Этихаде» примут лондонский «Фулхэм». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

Подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают погоню за «Арсеналом». На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место с 29-ю очками и отстает от «канониров» на два балла. В предыдущем туре «горожанам» пришлось обойтись без своей главной ударной силы — Эрлинга Холанна. Норвежец получил травму ноги и пропустил матч против «Лестера» на выезде, который «горожане» выиграли с минимальный перевесом (1-0). Единственный мяч в свой актив записал Кевин Де Брюйне. «Сити» остается лучшей командой чемпионата по разнице забитых и пропущенных голов — 37:11.

В среду «Манчестер Сити» сыграл завершающий матч на групповом этапе Лиги чемпионов, переиграв дома «Севилью» (3-1). Голами в составе горожан отличились Льюис, Альварес и Марез. Набрав 14 очков в группе, «Манчестер Сити» вышел в плей-офф с первого места.

«Фулхэм»

После 13-ти сыгранных матчей лондонский клуб располагается на 7-й позиции в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Фулхэм» подходит к матчу с «Манчестер Сити» с четырехматчевой беспроигрышной серией, в которых было одержано две победы при двух ничьих. В предыдущем туре подопечные Марку Силвы разошлись миром в домашнем матче с «Эвертоном» (0-0). На данный момент «Фулхэм» имеет нулевую разницу забитых и пропущенных мячей — 22:22.

Личные встречи

«Фулхэм» — один из самых удобных соперников для «Манчестер Сити». За 12 последних матчей «горожане» неизменно обыгрывали своего оппонента. Последняя победа «Фулхэма» над «Сити» датирована 12 апреля 2009 года.

Прямая речь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола

О «Фулхэме»:

— Я нисколько не удивлен высокому месту этой команды. Посмотрите, как они играют в чемпионате и что сделали в трансферное окно. Прогресс виден на лицо. Это хороший клуб, и это неудивительно. Они отлично начали вничью с «Ливерпулем» и продолжают держать высокий уровень игры

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.50.