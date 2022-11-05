Гаранин отсутствует в заявке «Сочи» на матч со «Спартаком»

Старший тренер «Сочи»не попал в официальную заявку команды на матч 16‑го тура РПЛ против «Спартака».

Ранее сообщалось, что руководство «Сочи» приняло решение от отставке 51-летнего специалиста, но официального подтверждения этой информации до сих пор не было.

По некоторым данным, Гаранин не готовил «Сочи» к матчу со «Спартаком».

Также сообщалось, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является основным кандидатом на замену Гаранину. Кроме того, в клубе рассматривают кандидатуры Александра Кержакова и Игоря Черевченко.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Сочи» — «Спартак»

Напомним, должность главного тренера «Сочи» занимает Александр Точилин, поскольку у Гаранина нет необходимой лицензии.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.

Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет 5 ноября, начало — в 14:00 мск.