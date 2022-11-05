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    Гаранин отсутствует в заявке «Сочи» на матч со «Спартаком»

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    Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин не попал в официальную заявку команды на матч 16‑го тура РПЛ против «Спартака».

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    Ранее сообщалось, что руководство «Сочи» приняло решение от отставке 51-летнего специалиста, но официального подтверждения этой информации до сих пор не было.

    По некоторым данным, Гаранин не готовил «Сочи» к матчу со «Спартаком».

    Также сообщалось, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является основным кандидатом на замену Гаранину. Кроме того, в клубе рассматривают кандидатуры Александра Кержакова и Игоря Черевченко.

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    Напомним, должность главного тренера «Сочи» занимает Александр Точилин, поскольку у Гаранина нет необходимой лицензии.

    «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.

    Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет 5 ноября, начало — в 14:00 мск.

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