«Сочи»
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.
Несколько дней назад появилась информация, что руководство «Сочи» приняло решение об отставке Вадима Гаранина, который был назначен перед началом сезона (возможно, уже есть и официальное подтверждение).
Коэффициенты матча Сочи — Спартак
Пишут, что Гаранин не готовит команду к игре со «Спартаком». И глядя на недавние результаты сочинцев, повод для столь кардинальных мер действительно присутствует.
«Сочи» выиграл лишь один из девяти предыдущих матчей. В конце прошлой недели вице-чемпион России сыграл вничью с «Уралом», а перед этим было три поражения, в том числе от «Зенита» со счетом 0:7.
Но при этом есть один интересный нюанс: «Сочи» в текущем чемпионате еще ни разу не проигрывал на своем поле — пять побед и две ничьи.
«Спартак»
«Спартак» тем временем завершил первый круг на втором месте, набрав в 15-ти турах 32 очка.
Отставание от «Зенита» составляет уже семь очков, но красно-белые все равно заслуживают похвалы. Вопреки многочисленным прогнозам, «Спартак» существенно прибавил после назначения Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.
«Спартак» ни разу не проигрывал в шести предыдущих турах. При этом в пяти случаях на данном отрезке столичный клуб одержал пять побед. Исключением стала лишь встреча с ЦСКА, завершившаяся вничью 2:2.
Еще одним знаковым событием для «Спартака» стала победа над «Зенитом» (3:0) в матче Кубка России.
«Спартак» забил 26 мячей в десяти предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
На «Сочи» в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Спартака» — за 2.17.
Теперь уже нет никаких сомнений в том, что в прошлом сезоне «Сочи» блистал во многом благодаря Владимиру Федотову, который летом ушел в ЦСКА. Под руководством Гаранина и его помощников команда выглядит значительно слабее.
Скорее всего, сочинцы не смогут продлить беспроигрышную серию на своем поле. «Спартак» сейчас значительно мощнее.
Ставка — победа «Спартака» за 2.17.