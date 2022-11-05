«Спартак» сыграет на выезде против «Сочи» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 14:00 мск. «Сочи» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.

Несколько дней назад появилась информация, что руководство «Сочи» приняло решение об отставке Вадима Гаранина, который был назначен перед началом сезона (возможно, уже есть и официальное подтверждение).

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Пишут, что Гаранин не готовит команду к игре со «Спартаком». И глядя на недавние результаты сочинцев, повод для столь кардинальных мер действительно присутствует.

«Сочи» выиграл лишь один из девяти предыдущих матчей. В конце прошлой недели вице-чемпион России сыграл вничью с «Уралом», а перед этим было три поражения, в том числе от «Зенита» со счетом 0:7.

Но при этом есть один интересный нюанс: «Сочи» в текущем чемпионате еще ни разу не проигрывал на своем поле — пять побед и две ничьи.

«Спартак»

«Спартак» тем временем завершил первый круг на втором месте, набрав в 15-ти турах 32 очка.

Отставание от «Зенита» составляет уже семь очков, но красно-белые все равно заслуживают похвалы. Вопреки многочисленным прогнозам, «Спартак» существенно прибавил после назначения Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.

«Спартак» ни разу не проигрывал в шести предыдущих турах. При этом в пяти случаях на данном отрезке столичный клуб одержал пять побед. Исключением стала лишь встреча с ЦСКА, завершившаяся вничью 2:2.

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Еще одним знаковым событием для «Спартака» стала победа над «Зенитом» (3:0) в матче Кубка России.

«Спартак» забил 26 мячей в десяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Сочи» в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Спартака» — за 2.17.

Теперь уже нет никаких сомнений в том, что в прошлом сезоне «Сочи» блистал во многом благодаря Владимиру Федотову, который летом ушел в ЦСКА. Под руководством Гаранина и его помощников команда выглядит значительно слабее.

Скорее всего, сочинцы не смогут продлить беспроигрышную серию на своем поле. «Спартак» сейчас значительно мощнее.

Ставка — победа «Спартака» за 2.17.