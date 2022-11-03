Источник: Гаранин не готовит «Сочи» к игре со «Спартаком»

Ранее сообщалось, что руководство сочинского клуба приняло решение от отставке 51-летнего специалиста.
С большой долей вероятности Гаранина не будет на скамейке во время игры со «Спартаком». Решение об уходе специалиста принято, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным СМИ, главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является основным кандидатом на замену Гаранину. Кроме того, в клубе рассматривают кандидатуры Александра Кержакова и Игоря Черевченко.
Напомним, должность главного тренера «Сочи» занимает Александр Точилин, поскольку у Гаранина нет необходимой лицензии.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.