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    Источник: Гаранин не готовит «Сочи» к игре со «Спартаком»

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    Тренер «Сочи» Вадим Гаранин не участвует в тренировочном процессе команды перед матчем со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

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    Ранее сообщалось, что руководство сочинского клуба приняло решение от отставке 51-летнего специалиста.

    С большой долей вероятности Гаранина не будет на скамейке во время игры со «Спартаком». Решение об уходе специалиста принято, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По данным СМИ, главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является основным кандидатом на замену Гаранину. Кроме того, в клубе рассматривают кандидатуры Александра Кержакова и Игоря Черевченко.

    Напомним, должность главного тренера «Сочи» занимает Александр Точилин, поскольку у Гаранина нет необходимой лицензии.

    «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.

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