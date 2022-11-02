Источник: ФК «Сочи» уволил тренера Гаранина

Вадим Гаранин Фото: globallookpress.com
Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
Напомним, должность главного тренера «Сочи» занимает Александр Точилин, поскольку у Гаранина нет необходимой лицензии.
По информации Sport24, главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является основным кандидатом на замену Гаранину.
Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», команду могут возглавить Александр Кержаков и Игорь Черевченко.
После 15 проведенных туров РПЛ южане набрали 21 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице.