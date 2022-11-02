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    Источник: ФК «Сочи» уволил тренера Гаранина

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    Cтарший тренер ФК «Сочи» Вадим Гаранин уволен со своего поста, сообщает «Чемпионат».

    Вадим Гаранин
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    Вадим Гаранин

    Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

    Напомним, должность главного тренера «Сочи» занимает Александр Точилин, поскольку у Гаранина нет необходимой лицензии.

    По информации Sport24, главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является основным кандидатом на замену Гаранину.

    Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», команду могут возглавить Александр Кержаков и Игорь Черевченко.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 15 проведенных туров РПЛ южане набрали 21 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице.

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