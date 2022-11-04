Агент Ломовицкого: Если «Рубин» после моего четвертого обращения не погасит долг, то с клуба снимут очки

Дмитрий Агеев, агент, сообщил, чтодо сих пор не рассчитался с ним за переход его клиента.

Ранее за задолженность перед агентом РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков.

«На официальном сайте РФС уже есть информация о том, что на "Рубин" наложили штраф за неисполнение решения палаты. До сих пор после принятия этого решения мне ничего не выплатили.

Если все это будет продолжаться, то в случае моего четвертого обращения в палату РФС и неисполнения решения "Рубином", то у клуба снимут очки. Этот процесс может занять до полугода.

Почему мне не выплатят эту сумму? Я не нахожусь внутри клуба и не знаю, почему так происходит. Не понимаю, почему так делается. Со мной никто так и не вышел на контакт и никак не урегулировал вопрос. Пока имеем то, что имеем», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне Ломовицкий выступает на правах аренды за «Химки».

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги после 16-ти туров.