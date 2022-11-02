Владелец «Сочи»: Я никого не увольнял

Владелецопроверг информацию об увольнении тренера

Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство клуба приняло решение отправить старшего тренера «барсов» в отставку.

«Я никого не увольнял», — сказал Ротенберг «Р-Спорт».

Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко также заявил, что информация об увольнении Гаранина не соответствует действительности.

Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

Календарь и таблица РПЛ

После 15 проведенных туров РПЛ южане набрали 21 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице.