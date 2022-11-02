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    • Источник: ФК «Сочи» уволил тренера Гаранина
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    Владелец «Сочи»: Я никого не увольнял

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    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг опроверг информацию об увольнении тренера Вадима Гаранина.

    Вадим Гаранин
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    Вадим Гаранин

    Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство клуба приняло решение отправить старшего тренера «барсов» в отставку.

    «Я никого не увольнял», — сказал Ротенберг «Р-Спорт».

    Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко также заявил, что информация об увольнении Гаранина не соответствует действительности.

    Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

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    После 15 проведенных туров РПЛ южане набрали 21 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице.

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