Черчесов о Дзюбе: Иногда даже классного исполнителя тяжело вписать

Главный тренер «Ференцвароша»считает, что Артем Дзюба сможет заиграть в

«Я и сейчас могу сказать, что шансы хорошие. Проблема же, на мой взгляд, в том, что Артем появился в составе в самом конце трансферной кампании, когда состав, связи и тактика уже были наиграны.

Иногда даже классного исполнителя тяжело вписать — если ситуация не складывается в его пользу. Но убежден, что лучшие матчи Дзюбы еще впереди», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Дзюба пропустил шесть из семи последних матчей в турецкой Суперлиге, при этом дважды не попав в заявку.