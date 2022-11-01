Стало известно, кому доверили обслуживать матч Таджикистан — Россия

Главным арбитром товарищеского матча между сборныминазначен рефери ФИФАиз Узбекистана, сообщает пресс‑служба Федерации футбола Таджикистана.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Ильгиз Танташев Фото: olamsport.com

Помощниками Танташева, который входит в элитную категорию арбитров АФК, будут его соотечественники — 40‑летний Тимур Гайнуллин и 35‑летний Андрей Цапенко.

Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.