Стало известно, кому доверили обслуживать матч Таджикистан — Россия

Ильгиз Танташев Фото: olamsport.com
Помощниками Танташева, который входит в элитную категорию арбитров АФК, будут его соотечественники — 40‑летний Тимур Гайнуллин и 35‑летний Андрей Цапенко.
Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.
Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.