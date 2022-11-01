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    Стало известно, кому доверили обслуживать матч Таджикистан — Россия

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    Главным арбитром товарищеского матча между сборными Таджикистана и России назначен рефери ФИФА Ильгиз Танташев из Узбекистана, сообщает пресс‑служба Федерации футбола Таджикистана.

    Ильгиз Танташев
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    Ильгиз Танташев

    Помощниками Танташева, который входит в элитную категорию арбитров АФК, будут его соотечественники — 40‑летний Тимур Гайнуллин и 35‑летний Андрей Цапенко.

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