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    • «Атлетико» проиграл «Порту» и вылетел из еврокубков
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    Симеоне: Мы облажались, но должны двигаться вперед

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет мадридского клуба из еврокубков.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» проиграл «Порту» (1:2) и занял четвертое место в группе В.

    «Все видели, что соперник был лучше. Они лучше выбирали позиции, реализовали два первых момента. Они были сильнее.

    Мы должны стать лучше и осознать реальность в еврокубках. Год назад нам было трудно на выезде, два года назад нам было трудно. Мы должны понять, как можно стать лучше. У нас плохие показатели. Мы мало забили.

    "Атлетико" занял то место, которое заслужил. Теперь для нас наступает новая реальность — Ла Лига и Кубок Испании.

    Я уверен, что мы справимся. Надо уметь ждать. Мы облажались, но должны двигаться вперед. Единственный известный мне способ выйти из таких ситуаций — это быть вместе», — сказал тренер Marca.

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