Симеоне: Мы облажались, но должны двигаться вперед

Главный тренерпрокомментировал вылет мадридского клуба из еврокубков.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» проиграл «Порту» (1:2) и занял четвертое место в группе В.

«Все видели, что соперник был лучше. Они лучше выбирали позиции, реализовали два первых момента. Они были сильнее.

Мы должны стать лучше и осознать реальность в еврокубках. Год назад нам было трудно на выезде, два года назад нам было трудно. Мы должны понять, как можно стать лучше. У нас плохие показатели. Мы мало забили.

"Атлетико" занял то место, которое заслужил. Теперь для нас наступает новая реальность — Ла Лига и Кубок Испании.

Я уверен, что мы справимся. Надо уметь ждать. Мы облажались, но должны двигаться вперед. Единственный известный мне способ выйти из таких ситуаций — это быть вместе», — сказал тренер Marca.