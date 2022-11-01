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    Диего Симеоне: Когда не падаешь на ринге, у тебя больше шансов нанести ответный удар

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказал мнение о предстоящем матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Порту».

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Порту» уже вышел в 1/8 финала ЛЧ, а «Атлетико», который в 1-м туре победил со счетом 2:1, идет на 3-м месте и борется за Лигу Европы.

    «Когда я был ребенком, меня всегда учили бороться. Ситуация такова, что у нас есть шанс попасть в Лигу Европы. Для этого нам надо быть сильными и стремиться к этому.

    Мы выйдем на игру с желанием победить, понимая, что мы вылетели из Лиги чемпионов, но Лига Европы важна.

    Я верю своим игрокам и говорю им об этом. У нас хорошая команда, я это знаю. Надо просто проявить терпение и уметь держать удар.

    Когда не падаешь на ринге, у тебя больше шансов нанести ответный удар», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Матч пройдет 1 ноября в Португалии. Начало — в 20:45 мск. С прогнозами на матч можно познакомиться по ссылке.

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