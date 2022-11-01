Диего Симеоне: Когда не падаешь на ринге, у тебя больше шансов нанести ответный удар

Главный тренервысказал мнение о предстоящем матче 6-го тура Лиги чемпионов с

«Порту» уже вышел в 1/8 финала ЛЧ, а «Атлетико», который в 1-м туре победил со счетом 2:1, идет на 3-м месте и борется за Лигу Европы.

«Когда я был ребенком, меня всегда учили бороться. Ситуация такова, что у нас есть шанс попасть в Лигу Европы. Для этого нам надо быть сильными и стремиться к этому.

Мы выйдем на игру с желанием победить, понимая, что мы вылетели из Лиги чемпионов, но Лига Европы важна.

Я верю своим игрокам и говорю им об этом. У нас хорошая команда, я это знаю. Надо просто проявить терпение и уметь держать удар.

Когда не падаешь на ринге, у тебя больше шансов нанести ответный удар», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 1 ноября в Португалии. Начало — в 20:45 мск. С прогнозами на матч можно познакомиться по ссылке.