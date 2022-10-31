Агент Погба подтвердил, что игрок пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Полузащитник сборной Франциипропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы, сообщила агент игрока

«После вчерашних и сегодняшних медицинских осмотров очень больно сообщать, что Полю Погба все еще требуется реабилитация после операции (на колене — прим. ред).

По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре», — завила Пимента RMC Sport.

Напомним, полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции получил травму мышц бедра, вызванную длительным периодом без игр. Недавно он восстановился после повреждения мениска.

По информации L’Equipe, французский хавбек пропустит около трех недель и не успеет восстановиться к началу мундиаля.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборные должны представить окончательную заявку до 13 ноября.