ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Зенит»В трех минутах от чуда. Кузяев выцарапал для «Зенита» победу в Краснодпре
  • 14:33
    • Сборная Боснии и Герцеговины не сыграет с Россией 19 ноября
  • 18:56
    • L’Equipe: Шансы Погба сыграть на ЧМ-2022 близки к нулю
  • 18:44
    • Украинская ассоциация футбола потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА
  • 18:37
    • Анчелотти могут отстранить на 4 матча за критику судейства
  • 18:22
    • «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все 64 матча ЧМ-2022 в России
    Все новости спорта

    L’Equipe: Шансы Погба сыграть на ЧМ-2022 близки к нулю

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции ЧМ-2022 Ювентус Серия A Футбол Италии
    Полузащитник сборной Франции Поль Погба, скорее всего, пропустит чемпионат мира по футболу-2022.

    Поль Погба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Поль Погба

    Ранее стало известно, что хавбек «Ювентуса» получил травму мышц бедра, вызванную длительным периодом без игр. Недавно он восстановился после повреждения мениска.

    По информации L’Equipe, французский хавбек пропустит около трех недель и не успеет восстановиться к началу ЧМ-2022.

    Считается, что шансы Поля принять участие в турнире близки к нулю, хотя в сборной Франции не хотят исключать вероятность того, что игрок сможет набрать кондиции к началу чемпионата мира.

    ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборные должны представить окончательную заявку до 13 ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Верона» «Рому»?
  • «Верона» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Остановит ли «Монца» «Болонью»?
  • «Монца» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Позволит ли «Хетафе» подняться «Эльче» со дна?
  • «Эльче» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.45
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верона — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Монца — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эльче — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры