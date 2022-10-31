L’Equipe: Шансы Погба сыграть на ЧМ-2022 близки к нулю

Полузащитник сборной Франции, скорее всего, пропустит чемпионат мира по футболу-2022.

Ранее стало известно, что хавбек «Ювентуса» получил травму мышц бедра, вызванную длительным периодом без игр. Недавно он восстановился после повреждения мениска.

По информации L’Equipe, французский хавбек пропустит около трех недель и не успеет восстановиться к началу ЧМ-2022.

Считается, что шансы Поля принять участие в турнире близки к нулю, хотя в сборной Франции не хотят исключать вероятность того, что игрок сможет набрать кондиции к началу чемпионата мира.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборные должны представить окончательную заявку до 13 ноября.