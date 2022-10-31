L’Equipe: Шансы Погба сыграть на ЧМ-2022 близки к нулю

Поль Погба Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что хавбек «Ювентуса» получил травму мышц бедра, вызванную длительным периодом без игр. Недавно он восстановился после повреждения мениска.
По информации L’Equipe, французский хавбек пропустит около трех недель и не успеет восстановиться к началу ЧМ-2022.
Считается, что шансы Поля принять участие в турнире близки к нулю, хотя в сборной Франции не хотят исключать вероятность того, что игрок сможет набрать кондиции к началу чемпионата мира.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборные должны представить окончательную заявку до 13 ноября.