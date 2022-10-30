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    «Урал» упустил победу над «Сочи»

    «Сочи» — «Урал»: счет 2:2, обзор голов

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    В 15-м туре чемпионата России «Сочи» и «Урал» сыграли результативную ничью. Поединок закончился со счетом 2:2.

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    Кристиан Нобоа ударом с пенальти вывел хозяев вперед, а гол Юрия Газинского выровнял положение.

    Затем гости забили второй мяч, реализовав 11-метровый. Это сделал Алексей Каштанов. От поражения сочинцев спас Мусса Сиссако.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Урал 2:2
    Голы: 1:1 Gazinskiy Y. (31'), 2:2 Sissako M. (76') Сочи: Ванья Дркушич, Жоаозиньо (Георгий Мелкадзе, 58'), Артём Макарчук, Margasov T. (Zaika K., 88'), Иван Миладинович, Кристиан Нобоа (Кирилл Кравцов, '), Владислав Сарвели (Ибрагим Цаллагов, 46'), Сергей Терехов, Игорь Юрганов (Sissako M., 57'), Артур Юсупов, Николай Заболотный Урал: Мингиян Бевеев, Cisse I., Эмерсон, Filipenko E., Gazinskiy Y., Алексей Каштанов (Эрик Бикфалви, 84'), Kulakov D., Даниэль Мишкич, Илья Помазун, Randjelovic L. (Фаниль Сунгатулин, '), Александр Юшин (Tatarinov E., 84') Предупреждения: Filipenko E. (27'), Ванья Дркушич (29'), Иван Миладинович (45+2'), Георгий Мелкадзе (61'), Randjelovic L. (90+2'), Gazinskiy Y. (90+3')

    У «Сочи» 21 очко и 9-е место в таблице, «Урал» — 10-й с 17 баллами.

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