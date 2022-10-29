Добро пожаловать на «Кинг Пауэр», где подопечные Брендана Роджерса примут действующего чемпиона и одного из лидеров сезона — «Манчестер Сити». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Лестер»

Чемпион Англии 2016 года постепенно налаживает свою игру и после трехматчевой беспроигрышной серии смог покинуть зону вылета. На данный момент «Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Впервые в сезоне «лисы» смогли одержать две победы подряд, переиграв в последних турах «Лидс» (2-0) дома и «Вулверхэмптон» (4-0) в гостях. Кроме того, подопечные Брендана Роджерса не пропускают на протяжении 3-х встреч подряд. В матче 11-тура против «Кристал Пэлас» (0-0) голкипер Лестера Дэнни Уорд также оставил свои ворота на замке.

«Манчестер Сити»

«Горожане» идут вторыми, вплотную приблизившись в прошлом туре к лидирующему «Арсеналу». У «канониров» после 11-ти матчей 28 очков, у «Манчестер Сити» — 26. Подопечные Хосепа Гвардиолы по-прежнему не теряют очки дома. В предыдущем туре «горожане» одержали 6-ю домашнюю победу подряд, переиграв «Брайтон» (3-1). Голами в этой встрече отметились Холанн (дубль) и Де Брюйне. «Манчестер Сити» продолжает оставаться лучшей командой лиги по разнице забитых и пропущенных мячей (36-11).

Во вторник «горожане» играли на выезде против дортмундской «Боруссии» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» обеспечил себе выход в плей-офф еще в прошлом туре, но благодаря ничьей с дортмундцами (0-0), подопечные Хосепа Гвардиолы закрепили за собой первое место.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» дважды был сильнее «Лестера» (1-0 в гостях и 6-3 дома). Всего за пять последних матчей на счету «горожан» три победы, «лисы» выиграли две встречи.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.12.