В субботу, 29 октября, «Лестер» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги. Начало поединка запланировано 14:30 по мск. «Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» пока неудачно проводит этот чемпионат. Он с 11 набранными баллами идет на 17 позиции в турнирной таблице АПЛ, опережая опасную зону лишь на два очка.

Начали «лисы» данное первенство с мирового исхода, после чего они проиграли шесть встреч подряд. В последующих же пяти поединках они уступили лишь раз, еще один матч свели вничью и трижды победили.

Коэффициенты матча Лестер — Манчестер Сити 1X2Новым игрокам 9.505.901.28Фрибет$40

Причем две из этих викторий пришлись на минувшие туры первенства, когда «синие» сперва на своем поле справились с «Лидсом» 2:0, а затем разгромили в гостях «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

Календарь и таблица АПЛ

В текущем чемпионате «Лестер» большую часть своих пунктов заработал в родных стенах. У команды дома два выигрыша, два поражения и столько же мировых исходов.

«Манчестер Сити»

По итогам 11 проведенных встреч «Манчестер Сити» с 26 зачетными пунктами расположился на второй строке в турнирной таблице, уступая два балла первому «Арсеналу».

Последний отрезок «горожан» ну никак нельзя назвать удачным. В период из последних четырех встреч они в рамках группового этапа Лиги чемпионов дважды сыграли вничью по 0:0, но вышли в плей-офф.

В Премьер-лиге в этом отрезке коллектив Гвардиолы уступил на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:1, а в прошлом туре «Сити» трижды огорчили более скромный «Брайтон», выиграв 3:1.

Вне родных стен «Ман Сити» в этом чемпионате Англии не впечатляет, выиграв всего два поединка из пяти проведенных при двух мировых исходах и одном фиаско.

В пяти последних очных противостояниях этих клубов трижды сильнее был клуб из Манчестера и дважды верх брал «Лестер».

Прогноз и ставка на «Лестер» — «Манчестер Сити»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ман Сити» — 1.30, победа «Лестера» — 10.50, ничья — 6.60.

«Лестер» после неудачного старте начал приходить в себя, выиграв три из пяти последних игр. Прогнозируем, что на своем поле «лисы» дадут бой гранду и смогут удержать фору в +1,5 гола.