ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги ЕвропыНа грани катастрофы. «Барса» второй год подряд свалилась в Лигу Европы Унаи ЭмериНовая метла. Как будет играть «Астон Вилла» при Унаи Эмери? Ремейк «Ведьмака»Топ-5 грубых недочетов, которых CD Projekt нужно избежать в ремейке «Ведьмака»
  • 23:52
    • «МЮ» разгромил «Шериф» и вышел в плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Горожанам» будет непросто в Лестере

    «Лестер» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.12) и прогнозы на футбол, чемпионат Англии, 29 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лестер»
    В субботу, 29 октября, «Лестер» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги. Начало поединка запланировано 14:30 по мск. «Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Октября 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 14:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •

    «Лестер»

    «Лестер» пока неудачно проводит этот чемпионат. Он с 11 набранными баллами идет на 17 позиции в турнирной таблице АПЛ, опережая опасную зону лишь на два очка.

    Начали «лисы» данное первенство с мирового исхода, после чего они проиграли шесть встреч подряд. В последующих же пяти поединках они уступили лишь раз, еще один матч свели вничью и трижды победили.

    Коэффициенты матча Лестер — Манчестер Сити

    1X2Новым игрокам
  • 9.505.901.28Фрибет$40
    •

    Причем две из этих викторий пришлись на минувшие туры первенства, когда «синие» сперва на своем поле справились с «Лидсом» 2:0, а затем разгромили в гостях «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    В текущем чемпионате «Лестер» большую часть своих пунктов заработал в родных стенах. У команды дома два выигрыша, два поражения и столько же мировых исходов.

    «Манчестер Сити»

    По итогам 11 проведенных встреч «Манчестер Сити» с 26 зачетными пунктами расположился на второй строке в турнирной таблице, уступая два балла первому «Арсеналу».

    Последний отрезок «горожан» ну никак нельзя назвать удачным. В период из последних четырех встреч они в рамках группового этапа Лиги чемпионов дважды сыграли вничью по 0:0, но вышли в плей-офф.

  • Новая метла. Как будет играть «Астон Вилла» при Унаи Эмери?
  • «Астон Вилла» наняла Унаи Эмери, но как он изменился с тех пор, как возглавил «Вильярреал»?
  • Вчера

    • В Премьер-лиге в этом отрезке коллектив Гвардиолы уступил на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:1, а в прошлом туре «Сити» трижды огорчили более скромный «Брайтон», выиграв 3:1.

    Вне родных стен «Ман Сити» в этом чемпионате Англии не впечатляет, выиграв всего два поединка из пяти проведенных при двух мировых исходах и одном фиаско.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В пяти последних очных противостояниях этих клубов трижды сильнее был клуб из Манчестера и дважды верх брал «Лестер».

    Прогноз и ставка на «Лестер» — «Манчестер Сити»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ман Сити» — 1.30, победа «Лестера» — 10.50, ничья — 6.60.

    «Лестер» после неудачного старте начал приходить в себя, выиграв три из пяти последних игр. Прогнозируем, что на своем поле «лисы» дадут бой гранду и смогут удержать фору в +1,5 гола.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Филадельфия — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Оттава — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бостон — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бруклин Нетс — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити Тандер — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Даллас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.36
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Сакраменто Кингз — Мемфис Гриззлис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Димитров — Хирон
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. «Горожанам» будет непросто в Лестере
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры