Йоканович: Я удовлетворен результатом и качеством игры с «Химками»

Главный тренерпрокомментировал победу над(6:1) в 15-м туре РПЛ.

«Команда серьезно отнеслась к сегодняшнему матчу, мы много работали. Я удовлетворен результатом и качеством игры.

Конечно, после 3:0 мы немного ослабили немного хватку, ребята, казалось, что спали, но игроки, которые вышли на замену, освежили игру и нашли силы еще забить мячи.

У "Спартака" был свой матч с "Химками". Если сравнивать наши матчи, то да, мы сегодня пропустили, но в целом вы правы. Мы создали много моментов, доминировали и территориально, и инициативой.

Игроки атакующей группы много прессинговали, оказывали давление на соперника. Они проделали очень большой объем работы. Могли забить больше по количеству тех моментов, которые были.

Поле находится в плохом состоянии, но у меня был опыт игры и на полях в худшем состоянии. Надеемся, что через две недели в матче с ЦСКА состояние поля будет лучше», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.