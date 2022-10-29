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    Йоканович: Я удовлетворен результатом и качеством игры с «Химками»

    Футбол Динамо Химки
    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Химками» (6:1) в 15-м туре РПЛ.

    Славиша Йоканович
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    Славиша Йоканович

    «Команда серьезно отнеслась к сегодняшнему матчу, мы много работали. Я удовлетворен результатом и качеством игры.

    Конечно, после 3:0 мы немного ослабили немного хватку, ребята, казалось, что спали, но игроки, которые вышли на замену, освежили игру и нашли силы еще забить мячи.

    У "Спартака" был свой матч с "Химками". Если сравнивать наши матчи, то да, мы сегодня пропустили, но в целом вы правы. Мы создали много моментов, доминировали и территориально, и инициативой.

    Игроки атакующей группы много прессинговали, оказывали давление на соперника. Они проделали очень большой объем работы. Могли забить больше по количеству тех моментов, которые были.

    Поле находится в плохом состоянии, но у меня был опыт игры и на полях в худшем состоянии. Надеемся, что через две недели в матче с ЦСКА состояние поля будет лучше», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    «Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

    «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.

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