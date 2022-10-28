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    Писарев назвал главную проблему Головина

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    Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, в чем нужно прибавить полузащитнику «Монако» Александру Головину для перехода в более сильный клуб.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Для того, чтобы уйти в более хороший клуб, мне кажется, Саше не хватает стабильной игры. Хотя бы один сезон провести ровно без травм. Потому что только он набирает хорошую форму и тут же травмируется, теряет место.

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    • Посмотрите, в этом году у него тоже не очень хорошая статистика — кажется, один гол и всего три голевые передачи. Это маловато», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

    Головин провел в текущем чемпионате Франции 11 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

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