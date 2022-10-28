Писарев назвал главную проблему Головина

Тренер сборной Россиирассказал, в чем нужно прибавить полузащитнику «Монако»для перехода в более сильный клуб.

«Для того, чтобы уйти в более хороший клуб, мне кажется, Саше не хватает стабильной игры. Хотя бы один сезон провести ровно без травм. Потому что только он набирает хорошую форму и тут же травмируется, теряет место.

Посмотрите, в этом году у него тоже не очень хорошая статистика — кажется, один гол и всего три голевые передачи. Это маловато», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Головин провел в текущем чемпионате Франции 11 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.