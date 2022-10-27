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    Черчесов: «Ференцварошу» очень важно грамотно сыграть с «Монако»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Ференцварош Монако
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа против «Монако».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Перед игрой с "Монако" в строй вернулся ряд ключевых исполнителей. В частности, восстановился основной хавбек Айсса Лайдуни. Не могу сказать, что смогут сыграть ведущие футболисты, а центральный защитники Кнастер пропустит матч из-за дисквалификации, но мы привыкли к тому, что часто приходится перестраиваться по ходу сезона, так что и в этот раз что-нибудь придумаем.

    Для "Ференцвароша", который несколько десятилетий не выходил в весеннюю стадию еврокубков, очень важно грамотно сыграть с "Монако". Ну и с "Трабзонспором" в заключительном туре группового турнира.

    Также верим в нашу армию болельщиков, которая оказывает фантастическую поддержку — как дома, так и в гостях», — цитирует Черчесова «Известия».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Матч «Ференцварош» — «Монако» пройдет в Будапеште сегодня, 27 октября. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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