Черчесов: «Ференцварошу» очень важно грамотно сыграть с «Монако»

Главный тренер «Ференцвароша»поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа против «Монако».

«Перед игрой с "Монако" в строй вернулся ряд ключевых исполнителей. В частности, восстановился основной хавбек Айсса Лайдуни. Не могу сказать, что смогут сыграть ведущие футболисты, а центральный защитники Кнастер пропустит матч из-за дисквалификации, но мы привыкли к тому, что часто приходится перестраиваться по ходу сезона, так что и в этот раз что-нибудь придумаем.

Для "Ференцвароша", который несколько десятилетий не выходил в весеннюю стадию еврокубков, очень важно грамотно сыграть с "Монако". Ну и с "Трабзонспором" в заключительном туре группового турнира.

Также верим в нашу армию болельщиков, которая оказывает фантастическую поддержку — как дома, так и в гостях», — цитирует Черчесова «Известия».

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Матч «Ференцварош» — «Монако» пройдет в Будапеште сегодня, 27 октября. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.