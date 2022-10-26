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    Сутормин хочет покинуть «Зенит»

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин настроен покинуть питерский клуб во время зимней паузы в чемпионате России. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    Ранее появилась информация, что Сутормина может подписать «Ростова».

    «Без комментариев. Есть ли интерес со стороны других клубов? Это точно без комментариев.

    Пока не было разговора с Сергеем Семаком или руководством клуба по ситуации с игровым временем Алексея в "Зените".

    Посмотрим, какая будет ситуация. Никаких дедлайнов нет. Все будет в режиме диалога. Есть просто неудовлетворенность Алексея и наша игровым временем. Игрок сборной не выходит на поле даже на замену. Нормального амбициозного футболиста это, конечно, не будет устраивать. Алексей не боится конкуренции и всегда доказывал, что он конкурентоспособен. Как и каждый амбициозный футболист он не удовлетворен», — приводит слова Клюева «Спорт день за днем».

    В текущем сезоне Сутормин провел за «Зенит» 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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