Сутормин хочет покинуть «Зенит»

Ранее появилась информация, что Сутормина может подписать «Ростова».
«Без комментариев. Есть ли интерес со стороны других клубов? Это точно без комментариев.
Пока не было разговора с Сергеем Семаком или руководством клуба по ситуации с игровым временем Алексея в "Зените".
Посмотрим, какая будет ситуация. Никаких дедлайнов нет. Все будет в режиме диалога. Есть просто неудовлетворенность Алексея и наша игровым временем. Игрок сборной не выходит на поле даже на замену. Нормального амбициозного футболиста это, конечно, не будет устраивать. Алексей не боится конкуренции и всегда доказывал, что он конкурентоспособен. Как и каждый амбициозный футболист он не удовлетворен», — приводит слова Клюева «Спорт день за днем».
В текущем сезоне Сутормин провел за «Зенит» 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.