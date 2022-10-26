Сутормин хочет покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита»настроен покинуть питерский клуб во время зимней паузы в чемпионате России. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев.

Ранее появилась информация, что Сутормина может подписать «Ростова».

«Без комментариев. Есть ли интерес со стороны других клубов? Это точно без комментариев.

Пока не было разговора с Сергеем Семаком или руководством клуба по ситуации с игровым временем Алексея в "Зените".

Посмотрим, какая будет ситуация. Никаких дедлайнов нет. Все будет в режиме диалога. Есть просто неудовлетворенность Алексея и наша игровым временем. Игрок сборной не выходит на поле даже на замену. Нормального амбициозного футболиста это, конечно, не будет устраивать. Алексей не боится конкуренции и всегда доказывал, что он конкурентоспособен. Как и каждый амбициозный футболист он не удовлетворен», — приводит слова Клюева «Спорт день за днем».

В текущем сезоне Сутормин провел за «Зенит» 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.