Писарев: Кокорин был талантом уровня Сане и Гнабри, но поздно повзрослел

Тренер сборной Россиирассказал, почемутак и не удалось раскрыть весь свой потенциал.

В конце августа Кокорин перешел из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис», за который будет выступать на правах аренды до лета 2023 года.

«Когда Саше было 20 лет, мне казалось, что по таланту он одного уровня с Сане, Гнабри (из молодежки Германии). По потенциалу Кокорин был очень сильным футболистом. И тот же Смолов тоже мог достичь большего, но они поздно повзрослели. Если бы в 20–22 года у них был тот ум, который есть сейчас, тогда бы все сложилось иначе.

Когда был в молодежке, проводил беседы. Как они реагировали? Просили иногда прощения. Я — прощал. Думаю, поступал правильно. Мы ведь такими же были, вот в чем дело. Кто‑то любил с книжкой посидеть, а у кого‑то еще был танцевальный период. Но к нам находили подход.

Другой вопрос, что в сборной за 3–4 дня ты все равно не изменишь игрока. Ты можешь создать атмосферу, чтобы футболисты хотели приезжать, но не воспитывать их. Первостепенным все равно было влияние агентов, окружения.

Мы могли что‑то посоветовать, но сколько раз молодые люди слушают тех, кто им говорит: "Будьте аккуратнее"? Все равно предпочитают свой опыт прожить сами. Все говорят: "Давайте учиться на чужих ошибках", но такого в жизни не бывает», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».